Wulgarne plakaty z groźbami, zniszczone elewacje. Atak na wegańskie restauracje w Gdańsku

"Zaj... was kur... lewackie"; "Nigdy dość faszyzmu i rasizmu w Trójmieście"; "Homo to dewiacja" - plakaty z takimi hasłami pojawiły się w nocy na drzwiach trzech wegańskich restauracji w Gdańsku. Właściciel jednej z nich przyznaje WP, że obawia się o swoje życie. Sprawą zajęła się policja.

Do aktów wandalizmu doszło w nocy z piątku na sobotę. Zaatakowane zostały co najmniej trzy wegańskie restauracje w Gdańsku - Vegan Port, Avocado Vegan i Faloviec, o czym poinformowały na Facebooku.

Na drzwiach restauracji pojawiły się plakaty z napisem: "Zaj... was kur... lewackie" i "Nigdy dość faszyzmu i rasizmu w Trójmieście". Obok przyklejono naklejki z hasłami "Homo to dewiacja" czy też "White power". Nieznani dotąd sprawcy namalowali też czarnym sprayem symbole neonazistowskie. Pod plakatami widnieje podpis: "Pozdrawiają szturmowcy".

"Zaatakują mnie i zabiją jak prezydenta?"

- Nie rozumiem utożsamiania wegan i wegetarian z lewicą. Do nas przychodzi naprawdę każdy - wierzący, ateiści, z poglądami od prawa do lewa. Nam najbardziej zależy na ochronie zwierząt i propagowaniu zdrowego stylu życia. Promujemy też szacunek do drugiego człowieka, może z tym to jakoś wiążą - ocenia Daniel Jaroć.