Zamachowiec usłyszał zarzuty. Nowe informacje z Nowej Zelandii

Zamachowiec, który wziął na siebie odpowiedzialność za ataki na dwa meczety w Christchurch w Nowej Zelandii, stanął przed sądem. Usłyszał zarzut morderstwa. Wiadomo, że chciał kontynuować zabijanie.

Mężczyzna wcześniej sporo podróżował, głównie w miejsca związane z walkami między chrześcijanami i muzułmanami. Tarrant w listopadzie ubiegłego roku był w Bułgarii, potem polechaił do Rumunii i na Węgry, a w grudniu odwiedził Serbię. Pojechał na Węgry, a na Bałkanach podróżował także do Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i Czarnogóry.

Wcześniej premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern mówiła, że napastnik miał australijski paszport , sporadycznie przylatywał do Nowej Zelandii. - Nie określiłabym go jako rezydenta długoterminowego - mówiła polityk. Miał licencję na broń, którą nabył w listopadzie 2017 r. Arden zapewniła także, że dostęp do broni zostanie ograniczony. - Mogę zagwarantować, że nasze przepisy dotyczące broni zmienią się - podkreśliła.

Jak podają świadkowie strzelaniny, do meczetu wszedł mężczyzna ubrany "w stylu wojskowym", który miał broń automatyczną. Strzelał do przypadkowych osób. Gdy skończyła mu się amunicja, wyszedł z budynku, wrócił do auta i wymienił broń. Wrócił, by strzelać do wszystkich, którzy "przejawiali znaki życia".