Kłopoty Trumpa. Były ambasador: miażdżące dla jego ambicji politycznych

Po co Trumpowi były tajne dokumenty?

- Nie sądzę, żeby to były przypadki, że to się zawieruszyło, że wyprowadzając się z Białego Domu niechcący zabrał dokumenty, które są opatrzone klauzulą tajności. Myślę, że chciał przechować dokumenty, by móc odwoływać się do nich w jakichś sytuacjach politycznych - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską były ambasador Polski w USA Ryszard Schnepf.