Kłopoty senatora PiS. Ruszyła akcja obrony Stanisława Koguta

"Poparcie dla osoby uczciwej i zaangażowanej w życie lokalnej społeczności" - taki cel stawiają sobie założyciele grupy na Facebooku Wspieramy Senatora Stanisława Koguta. Śledczy zapowiadają postawienie parlamentarzyście trzech zarzutów związanych z korupcją.

Właśnie o pomocy, jaką otrzymali od Stanisława Koguta, piszą inicjatorzy facebookowej "grupy wsparcia". "Wielu z nas doświadczyło pomocy ze strony Senatora. Mój brat, mając chore dziecko, zwrócił się do niego o pomoc w znalezieniu najlepszych lekarzy i klinik. Senator bardzo pomógł. Pomaga w taki czy inny sposób wielu innym ludziom" - pisze w prośbie o wsparcie senatora na Facebooku Robert Szczepanek z Rzeszowa z Kancelarii Prawniczej Causa Finita.

"PiS niszczy uczciwych ludzi"

"Niestety, według stanowiska aktualnej władzy, mój brat, jak i ci wszyscy ludzie, są przestępcami. Senator wcale bowiem nie pomógł w znalezieniu dla brata najlepszej kliniki - on wykorzystał w niedozwolony sposób swoje wpływy w ustawowych organach Państwa celem osiągnięcia osobistych korzyści. Jakich? Ano, by brat przekazał 1 proc swojego podatku dochodowego na rzecz założonej przez Senatora Fundacji..." - czytamy we wpisie.