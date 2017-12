Co zarzucają senatorowi Stanisławowi Kogutowi? Lista grzechów według prokuratury

Śląscy prokuratorzy mają zamiar postawić senatorowi Kogutowi trzy zarzuty o charakterze korupcyjnym. Politykowi może grozić nawet 12 lat więzienia.

Tygodnik "Wprost" dotarł do wniosku o uchylenie immunitetu senatorowi Kogutowi, który - jak twierdzą śledczy - miał przyjmować łapówki w formie darowizn na rzecz swojej fundacji, zatrudniającej 20 członków jego rodziny. Za co mu rzekomo płacono?

Kogut miał otrzymać pół miliona złotych, w transzach po 250 tys. zł, za umorzenie postępowania administracyjnego, dotyczącego wpisania do rejestru zabytków dwóch obiektów w Krakowie: hotelu Cracovia i kina Kijów.

Właścicielem tych obiektów była spółka zależna od Echo Investment SA. Chciała one je wyburzyć, bu zbudować tam dwa biurowce. Przedstawiciele Echo Investment - jak informuje "Wprost" - mieli zaoferować senatorowi milion złotych za załatwienie tej sprawy.

Słupy oświetleniowe i kruszywo

Druga sprawa dotyczy rozbudowy dworca autobusowego w Krakowie. Dworzec ten - jak przypomina tygodnik - zbudowany jest na działce dzierżawionej przez spółkę MDA działce PKP. MDA wykonywało rozbudowę dworca, budując tam przy okazji obiekty handlowe dla PKP. Spółka wystawiła za to rachunek opiewający na kwotę 4,4 mld zł. Problem w tym, że MDA miało dokumenty potwierdzające wydatkowanie zaledwie połowy tej kwoty. PKP nie chciało więc zapłacić rachunku.

I tu, na prośbę MDA, do akcji miał wkroczyć - jak twierdza śledczy - senator Kogut. Za przekonanie PKP do opłacenia całości rachunku miał otrzymać od MDA 140 zestawów kruszywa o wartości 170 tys. zł.

Senator miał też od prezesa MDA i jego ojca otrzymać zestaw sześciu słupów oświetleniowych. Za co? Za załatwienie przeniesienia do zakładu półotwartego Roberta P. Mężczyzna trafił do więzienia na 3 lata za kierowanie grupą przestępczą.