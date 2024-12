Kłopoty sędziów. Schab i Radzik mogą stracić immunitet

Sędziowie Piotr Schab i Przemysław Radzik mogą stracić immunitet. Prokurator z wydziału spraw wewnętrznych skierował we wtorek do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego wniosek o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej obydwu sędziów z Sądu Apelacyjnego w Warszawie.