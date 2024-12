Rzecznik SN zarzuca PKW działanie "hybrydowe"

- Te działania dezinformacyjne, jak wskazują na to dokumenty zarówno NATO, Rady Europy, jak i Unii Europejskiej, zmierzają do polaryzacji społeczeństwa, do wywoływania podziałów społecznych, zaostrzenia tych podziałów, destabilizacji instytucji państwowych i podważania zaufania obywateli do funkcjonowania demokratycznych instytucji. I wypowiedzi te wpisują się dokładnie w logikę prowadzenia hybrydowych działań dezinformacyjnych w naszym kraju - stwierdził.