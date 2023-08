Kłopoty Roberta Bąkiewicza. Prokuratura ma wszcząć śledztwa

Sąd nakazuje wszczęcie postępowań

To nie jest jedyna decyzja sądu w sprawie Bąkiewicza. Nakazał on również - jak informuje "Rz" - wszczęcie kolejnego prokuratorskiego postępowania dotyczącego wystąpienia narodowca z 25 października 2020 roku. Tego dnia w całym kraju Ogólnopolski Strajk Kobiet zorganizował akcję Słowo na Niedzielę. W ramach protestu przeciwko orzeczeniu TK Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji kobiety wieszały na kościołach plakaty, wchodziły do świątyń np. z hasłami "Módlmy się o prawo do aborcji".