Rysunek garbatego Żyda to "znany mem". Dotowane z państwowych pieniędzy media promują antysemicką książkę

"Rzetelna prasa", "LGBT" czy "wolne sądy" - to tylko niektóre ilustracje, które trafiły do książki "Poznaj Żyda!". Jej promocja miała miejsce na YouTubie, gdzie dotowany przez państwo kanał "Media Narodowe" zilustrował audycję stereotypowymi wizerunkami Żydów, którzy noszą opaski z przytoczonymi hasłami. Gościem programu był wydawca książki Przemysław Holocher. - Żydzi, którzy odnoszą się do Talmudu i kultury wybraństwa, sami tkwią w ogromnej ciemnocie - twierdził.