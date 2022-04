Donald Tusk: Jarosławie, nie chowaj się!

- Zastraszyć się nie dam. Ani służbami, ani TVP Info, ani pozwami. Zaskakuje mnie to, że Kaczyński, który przegrywa wyroki sądu np. o Smoleńsk z Radkiem Sikorskim, nie wykonuje tych wyroków. Może umówił się z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro i losowałby takich sędziów, którzy by mu sprzyjali? Przepraszam za ten gruby żart, bo wolałbym tak nie żartować z wymiaru sprawiedliwości. Także apeluję jeszcze raz: Jarosławie, stań do debaty! - podkreślił na koniec Tusk i dodał, że debata z Kaczyńskim powinna dotyczyć m.in. przyszłości i bezpieczeństwa Polski.