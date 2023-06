Robert Bąkiewicz robi interesy z byłym senatorem PiS

Prokuratura skarży wyrok do Sądu Najwyższego

W kwietniu ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Kościerzynie uznał Bonkowskiego za winnego zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem i skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Dodatkowo sąd zakazał posiadania psów przez najbliższe 5 lat i nałożył na niego obowiązek składnia kuratorowi sprawozdań z odbywanej kary. Dodatkowo były senator miał zapłacić 20 tysięcy złotych nawiązki. Po rozprawach odwoławczych, sprawa ma trafić do ponownego rozpatrzenia, a na razie trafiła do Sądu Najwyższego. Wyrok sądu I instancji jest nieprawomocny.