Kłopoty byłej posłanki PO. Kontrola CBA i śledztwo. "To absurd"

Była posłanka Platformy z Białegostoku wyjaśnia, że kontrola jej oświadczeń trwała dziewięć miesięcy, a wątpliwości dotyczyły tylko rzeźby. Kamińska tłumaczy, że dzieło sztuki należy do męża przy rozdzielczości majątkowej, co wskazała w uwagach do raportu CBA.