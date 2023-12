Kliczko zastąpi Zełenskiego? Mer Kijowa krytykuje prezydenta Ukrainy

Według niego, Ukraińcy "zadają sobie pytanie, dlaczego ich kraj nie był lepiej przygotowany do trwającej wojny, a także dlaczego Zełenski do ostatniej chwili zaprzeczał, że do niej dojdzie". Kliczko przypomniał ponadto, że choć Rosjanie nie zdobyli Kijowa, to dość szybko od rozpoczęcia inwazji znaleźli się w pobliżu ukraińskiej stolicy.