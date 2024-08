Kleszcz, Bóbr i Baobab. Tak ma wyglądać warszawska defilada na 15 sierpnia

W politycznych gabinetach pojawiły się nawet pomysły, aby na amerykańskie F-35 Lightning II nakleić polskie szachownice. Na szczęście, pomysł nie doszedł do realizacji, choć nie obyło się bez przysłowiowego "malowania trawy na zielono".

Modernizacja w latach 90. nieco zwiększyła możliwości tych wozów. Pojawiły się nowe środki łączności oraz nowa wieża, wzmocniono wały napędowe i zawieszenie. Zmiany wprowadzano podczas remontów generalnych, kiedy wozy miały już ponad trzydzieści lat. Dzięki temu BRDM-2 M96/M97 mogły posłużyć jeszcze kilka lat, jednak był to już sprzęt, który w chwili wejścia do linii słabo przystawał do zmieniających się warunków pola walki. Dlatego następca był tak pilnie oczekiwany.