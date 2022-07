Klęska frontalnego szturmu Rosji. Ukraina ogłasza sukces

- To, co płynie teraz do Ukrainy, to "kroplówka", a nie "transfuzja", jaką była dostawa polskich czołgów - powiedział w programie "Newsroom" WP płk rez. Piotr Lewandowski, weteran z Iraku i Afganistanu. Podkreślił, że szybkie i duże dostawy broni mogłyby odmienić obraz wojny.