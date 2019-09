Klaudia Jachira wywołała burzę. Jest komentarz Grzegorza Schetyny

Kontrowersyjna youtuberka zrobiła sobie zdjęcia na tle pomnika żołnierzy AK i nawet politycy Koalicji Obywatelskiej chcieli konsekwencji. - Klaudia Jachira przeprosiła za ten incydent - podkreślił teraz lider PO Grzegorz Schetyna.

Klaudia Jachira pozowała w ostatnich dniach do zdjęć na tle pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej zamiast widniejącego na monumencie napisu "Bóg Honor Ojczyzna" prezentowała baner z hasłem: "Bób, Hummus, Włoszczyzna".

- To było hasło z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Ona tylko stanęła przy tym haśle i przy tych uczestnikach tego strajku. Zdjęcie jest nieszczęśliwe - powiedział teraz o całej sprawie szef PO i lider Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Polityk zaznaczył, że "pomnik Państwa Podziemnego to świętość, która jest poza wszelką kwestią i dyskusją". - Klaudia Jachira przeprosiła za ten incydent i wiem, że on się już nigdy nie powtórzy. Tutaj trzeba być bardzo starannym, nie tylko w kampanii, ale na co dzień – dodał Grzegorz Schetyna.