Klątwa PKP dopadła Macieja Stuhra. Aktor przebył trasę na podłodze pociągu

Trwa okres wakacyjny. Co roku o tej porze mocno oblężone są dworce PKP. Wiąże się to z pewnymi utrudnieniami dla podróżujących. Na własnej skórze przekonał się o tym Maciej Stuhr. Aktor wybrał się w podróż pociągiem do Łodzi, jednak całą trasę przesiedział na podłodze, ponieważ ktoś inny zajął jego miejsce. Jego reakcja zachwyciła fanów.