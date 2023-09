"Kłamca, kombinator". Wyborcy powiedzieli, co sądzą o kandydacie

Gościem programu Wirtualnej Polski i Radia Zet "Gra o głosy" był Władysław Kosiniak-Kamysz. W trakcie odcinka zaprezentowano sondę wśród wyborców. Padło pytanie, co sądzą o liderze PSL. - Dobrze go znam, jeszcze jak do liceum chodził. Dobry człowiek - powiedział zapytany o zdanie mężczyzna. Dodał jednak, że "dużo zepsuło podniesienie wieku emerytalnego". - Nigdy nie będą większością jako PSL - dodał. - Kłamca, kombinator. Inaczej mówi, inaczej robi, na przykład o emeryturze - stwierdził inny.

