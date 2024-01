Kim Dzong Un znów straszy. Przetestował "tajną broń"

Na spotkaniu partyjnym pod koniec roku przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wezwał do zwiększenia gotowości wojennej, aby powstrzymać to, co nazwał "bezprecedensowymi" aktami konfrontacyjnymi pod przywództwem USA. Kim zdefiniował również stosunki międzykoreańskie jako relacje między "dwoma wrogimi sobie państwami".