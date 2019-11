Kim Dzong Un nie przyjedzie na szczyt w Korei Południowej

Kim Dzong Un nie stawi się na spotkaniu przywódców państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), który odbędzie się w przyszłym tygodniu w Korei Południowej. Przywódca Korei Północnej "nie znalazł powodu", by wziąć udział w szczycie.

Seul miał nadzieję, że Kim Dzong Un odwiedzi Pusan przy okazji szczytu współpracy z ASEAN, co mogłoby dać impuls do wznowienia rozmów i poprawy elacji pomiędzy dwiema Koreami. Tymczasem północnokoreańska agencja skrytykowała Seul za "poleganie na zagranicznej pomocy" w rozwiązywaniu problemów w jego relacjach z Pjongjangiem.

Korea Północna ma żal do swoich południowych sąsiadów o zawieszenie wspólnych projektów w związku z międzynarodowymi sankcjami nałożonymi na Pjongjang. Reżim Kim Dzong Una zgłasza również zastrzeżenia do USA w sprawie programu denuklearyzacji. Pjongjang wyznaczył Waszyngtonowi termin do końca roku, by zmienił swoje stanowisko w tych negocjacjach i wystąpił z nowymi propozycjami.