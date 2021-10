Kim Dzong Un apeluje do urzędników: nie możecie żądać przywilejów

Korei Północnej grozi humanitarny kryzys - wynika z raportu opracowanego pod egidą ONZ. Może on okazać się wielkim wyzwaniem dla rządzącego od 10 lat tym krajem Kim Dzong Una. Podczas uroczystości z okazji 76-lecia powstania Partii Pracujących Korei, zaapelował do członków władz i urzędników, by skupili się na poprawie poziomu życia obywateli.