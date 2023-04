Kierownik pociągu przemycał poborowych. Mężczyzna został zatrzymany

Ukraińskie służby zatrzymały na przejściu granicznym Mościska kierownika pociągu relacji Zaporoże-Przemyśl, który przemycał w kryjówce jednego z przedziałów mężczyzn w wieku podlegającym obowiązkowej służbie wojskowej. Potencjalni rekruci ,chcąc uniknąć wcielenia do armii, uciekali z ojczyzny do krajów należących do Unii Europejskiej.