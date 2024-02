Kierowcy wpadali na pasach jeden za drugim. W Gliwicach posypały się mandaty

Wystarczył dron i obserwacja przejścia dla pieszych, by szybko wyłapać kierowców, którzy nie ustąpili pierwszeństwa pieszemu i omijali pojazdy, które zatrzymały się już przed przejściem. Takie działania prowadzili ostatnio śląscy policjanci w Gliwicach. Funkcjonariusze zarejestrowali kilka niebezpiecznych zdarzeń na przejściu dla pieszych, za które kierowcy ukarani zostali wysokim mandatem i punktami karnymi. Do sieci trafiło nagranie z drona. Za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego kilku kierowców zostało ukaranych mandatami w wysokości 1,5 tys. złotych oraz 15 punktami karnymi – podała policja w Gliwicach. Jednocześnie funkcjonariusze przypomnieli, że "kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu".