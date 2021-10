Kierowca niesłusznie dostał mandat? Nagranie nie pozostawia wątpliwości

Policjant zatrzymał kierowcę, ponieważ jego zdaniem ten wyprzedzał zbyt blisko przejścia dla pieszych. - To było jeszcze daleko przed przejściem - bronił się kierowca, ale mandatu nie uniknął. Eksperci są zdania, że nagranie nie pozostawia wątpliwości, co do tego, kto miał rację.