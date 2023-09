Kierowca bmw uciekł po wypadku na A1. "Powinny się posypać dymisje w rządzie"

Fala komentarzy w mediach społecznościowych to efekt piątkowej decyzji Zbigniewa Ziobry. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny ogłosił na konferencji prasowej w Łodzi, że wydał polecenie związane z wystawieniem listu gończego i upublicznieniem wizerunku kierowcy bmw. Jest on podejrzany o doprowadzenie do wypadku na autostradzie A1 w Sierosławiu w sobotę 16 września. Zginęła w nim trzyosobowa rodzina.