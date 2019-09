Kierowca autobusu miał napastować nastolatkę

Kierowca autobusu miał napastować 17-letnią pasażerkę. Dziewczyna jechała z Pruszcza Gdańskiego do Gdańska. Ofiarą 57-latka paść miała także druga nastolatka. Kierowca został zatrzymany.



57- letni mężczyzna, który podejrzany jest o dopuszczenie się innej czynności seksualnej wobec 17-latki, nie uniknie odpowiedzialności. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i przesłuchany przez prokuratora. Usłyszał już zarzuty. Sąd aresztował go na najbliższe miesiące. Grozi mu 8 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec minionego tygodnia policjanci odebrali zgłoszenie o tym, że 17-letnia dziewczyna była siłą przytrzymywana i molestowana przez kierowcę rejsowego autobusu, którym podróżowała. Wytypowano sprawcę przestępstwa. Zatrzymano 57-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego. Zebrane dowody pozwoliły prokuratorowi na przedstawienie mu zarzutów, które dotyczyły doprowadzenia przemocą nastolatki do innej czynności seksualnej oraz naruszenia nietykalności cielesnej - informuje na swojej stronie.

Na wniosek prokuratora i decyzją sądu 57-latek trafił do aresztu. Policja prosi, by osoby, które mogły być ofiarą tego rodzaju przestępstwa lub świadkiem podobnego zdarzenia, zgłaszały się do Komisariatu Policji VIII w Gdańsku na ul. Kartuską 245B lub kontaktowały telefonicznie pod numer 58 321 68 22.