Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa? To szczególny termin

Kolejne pięć niedziel handlowych wypadnie 30 kwietnia, 25 czerwca, 27 sierpnia, 17 grudnia oraz 24 grudnia. Co ważne, w ostatnią niedzielę handlową w 2023 roku również przypada ważna dla Polaków uroczystość - Wigilia. Zgodnie z przepisami, w tym dniu sprzedaż będzie mogła być prowadzona jedynie do godziny 14:00. Wskazuje na to artykuł 8. ustawy ograniczającej handel.