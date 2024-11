Kiedy Trump zakończy wojnę w Ukrainie? "Liczyłbym od zaprzysiężenia"

Donald Trump wielokrotnie deklarował, że potrafiłby zakończyć wojnę w Ukrainie w ciągu dnia, gdyby został prezydentem. W specjalnym programie WP "Ameryka wybrała" dr Tomasz Płudowski został zapytany, czy te 24 godziny liczą się od ogłoszenia wyborów, czy od zaprzysiężenia. - On chyba tego nie sprecyzował, ale nie może niczego zakończyć, jeśli nie ma władzy. Tę władzę przejmie dopiero 20 stycznia. W związku z tym ja bym liczył od wtedy, ale też wątpię, żeby to się wydarzyło - odparł gość programu. Wyjaśnił, że Trump musiałby działać w tym kierunku wcześniej, omówić pewne aspekty, a nie ma żadnych pełnomocnictw do tego, żeby prowadzić rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. - Ale jest to nierealistyczne - podsumował dr Płudowski.