Kiedy rozpoczyna się jesień 2019? Równonoc jesienna coraz bliżej. Najważniejsze wydarzenia jesieni

Choć aura za oknem zwiastuje nadejście jesieni, to do równonocy jesiennej pozostało jeszcze kilka dni. Lato pożegnamy 22 września, a dzień później przywitamy kalendarzową jesień.

23 września pierwszym dniem jesieni

Astronomiczna jesień na półkuli północnej rozpoczyna się najczęściej 23 września. Czasami data ta przesunięta jest na 22 lub 24 września. Jesień zaczyna się równonocą jesienną. Oznacza to, że dzień i noc trwają wtedy dokładnie 12 godzin. Od daty równonocy każdy dzień jest krótszy od nocy. Kalendarzowa i astronomiczna jesień potrwa w 2019 roku do 22 grudnia.

Ostatnim ważnym świętem tegorocznej jesieni będą Mikołajki (6 grudnia). Choć święto to wprowadzi nas w iście zimowy nastrój, to pierwszy dzień zimy przypadnie dopiero 22 grudnia.

Pogoda na wrzesień. Jakie są najnowsze prognozy?

Wrzesień powinien być ciepły. Średnia temperatura prawie do końca miesiąca utrzyma się na poziomie 20 st. C. Synoptycy nie prognozują opadów deszczu. To dobra informacja dla spacerowiczów, jednak zła dla rolników. Brak opadów będzie oznaczał pogłębienie się suszy. Końcówka miesiąca może być nadzwyczaj ciepła i słoneczna.