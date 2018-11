Andrzejki 2018: kiedy i jak je obchodzimy?

Andrzejki 2018: sprawdź, kiedy je obchodzimy i jakie są najpopularniejsze wróżby andrzejkowe.

Andrzejki 2018 – kiedy obchodzimy?

Andrzejki to wieczór wróżb, który obchodzi się w wigilię świętego Andrzeja. Jak co roku przypada on w noc z 29 na 30 listopada (w tym roku z czwartku na piątek). Zazwyczaj zaraz po Andrzejkach rozpoczyna się adwent, czyli początek nowego roku liturgicznego, który dla chrześcijan jest czasem oczekiwań na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa.