Kiedy powrót do szkół? Rzecznik rządu Piotr Müller odpowiada

Kiedy powrót do szkół? - Niestety w tej chwili terminu zadeklarować nie możemy, ze względu na brak przewidywalności, jeżeli chodzi o epidemię, rozwój koronawirusa, o to, w jaki sposób będzie się rozwijał program szczepień, bo to jest zależne od dostaw. Niestety jeszcze najbliższy czas to będą lekcje zdalne - mówił rzecznik rządu Piotr Müller w programie "Tłit". Dopytywany, czy jest możliwe, że w tym roku szkolnym dzieci w ogóle nie wrócą do szkół, odparł: "Mam nadzieję, że nie będzie tak, że do końca roku szkolnego sytuacja będzie taka, że będzie musiała być nauka zdalna. Zeszły rok pokazał, że już maj, czerwiec był lepszy pod kątem zakażeń, też o wiele więcej jesteśmy nauczeni, jak się zachowywać, będzie wyszczepionych kilka milionów osób, w tym osoby z grup ryzyka. W związku z tym mam nadzieję, że jeszcze w tym roku szkolnym duża część osób będzie mogła wrócić do nauki, ale czy to będzie maj, czy czerwiec - teraz zadeklarować tego nie można".

