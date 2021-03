Kiedy powrót do szkół? Adam Niedzielski deklaruje

- Na pewno szkoła i powrót do nauczania stacjonarnego to są decyzje, które będziemy podejmowali w pierwszej kolejności, pewnie w perspektywie poświątecznej. Ale to zależy od tego, gdzie będzie szczyt, apogeum trzeciej fali - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w programie "Tłit". Dopytywany, czy po świętach starsze dzieci wrócą do budynków szkół, odparł: "Priorytetem przywracania normalności jest na pewno edukacja stacjonarna. Jeśli tylko warunki na to będą pozwalały, będziemy wracali do tego typu nauki. Z ministrem Czarnkiem jesteśmy zdeterminowani, żeby robić to w pierwszej kolejności, również ze względu na to, że ogromny koszt dla psychiki dzieci, nie tylko najmłodszych, ale i starszych, ma brak kontaktu z grupą rówieśniczą."

Rozwiń