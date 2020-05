Kiedy odbędą się wybory prezydenckie 2020? Co z ciszą wyborczą? I jaka będzie rola PKW?

Raczej tak. Formalnie wybory nie zostały odwołane, choć z oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina można wnioskować, że nikt nie zamierza ich przeprowadzać. Dlatego najprawdopodobniej od nocy z piątku na sobotę do niedzieli wieczorem będziemy musieli przestrzegać ciszy wyborczej. Zgodnie z art. 107 Kodeksu wyborczego w dniu głosowania i w jego przeddzień zabronione jest "prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych". Cisza wyborcza może obowiązywać tak, jak zazwyczaj.

- Największym zaskoczeniem jest to, że z góry politycy zakładają, że Sąd Najwyższy wyda orzeczenie określonej treści, że Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność czegoś, co w ogóle nie zostało przeprowadzone - powiedział w rozmowie z TVN24 Stępień. I dodał, że "to są jakieś absurdy, które nie mieszczą się w głowie sędziowskiej".