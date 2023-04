Kiedy ksiądz może nie dopuścić do komunii? Prawo kanoniczne wskazuje jasno

Jak wynika z interpretacji przepisów Kodeksu prawa kanonicznego, do Pierwszej Komunii Świętej mogą zostać dopuszczone dzieci, które uczestniczyły w zajęciach przygotowujących do tego religijnego wydarzenia. "Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa" - wskazuje kanon 913. par.1 Prawa kanonicznego.