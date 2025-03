Kiedy Kamiński i Wąsik przed komisję? Sroka podała termin

Politycy PiS Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali wezwani na przesłuchanie komisji śledczej ds. Pegasusa. Przed posiedzeniem opublikowali wpisy w mediach społecznościowych, że się na nie nie stawią. Komisja zdecydowała o wystąpienie do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie kary finansowej w kwocie 3000 zł na obu europosłów. - Oczywiście, że było to do przewidzenia, że zarówno pan Wąsik, jak i Kamiński nie stawią się. Politycy PiS-u od momentu, kiedy pojawiło się orzeczenie Trybunału Julii Przyłębskiej, postanowili nim skutecznie zasłaniać się - mówiła w programie "Tłit" WP przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Jednak stwierdziła, że jest to nieskuteczne, ponieważ w przypadku byłego szefa ABW Piotra Pogonowskiego, sąd stwierdził, że nie jest to wyrok, którym można się zasłaniać. Prowadzący dopytywał, kiedy komisja poinformuje o nowym terminie przesłuchania europosłów PiS. - Politycy PiS-u, ale także wszyscy ci, którzy wokół PiS-u są bardzo zaprzyjaźnieni z nimi, oni po prostu utrudniają nam pracę i nie odbierają wezwań - mówiła Sroka. - My oczywiście mamy ten kalendarz już wypełniony, dlatego musimy gdzieś w międzyczasie dołożyć. Myślę, że kwiecień - poinformowała.