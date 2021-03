Kiedy apogeum ciepła? Synoptyk odpowiada

Przed nami weekend i Święta Wielkanocne. O to, jaka pogoda czeka nas w tym czasie, zapytaliśmy gościa programu WP "Newsroom", którym był Grzegorz Walijewski z IMGW. – W sobotę możemy spodziewać się całkiem miłej temperatury. Maksymalne wartości na termometrach to nawet 14-15 st. C. (…) Trzeba powiedzieć, że to będzie taki piękniejszy dzień, z wyższą temperaturą, ponieważ w nocy, od zachodu będzie wkraczał front atmosferyczny, który przyniesie trochę więcej opadów deszczu i chłodniejsze powietrze. Dlatego niedziela będzie nieco chłodniejsza, wartości maksymalne od około 7 st. C. nad morzem, 8-9 st. C. na wschodzie, najcieplej na zachodzie 11 st. C. Natomiast po weekendzie, jeszcze w poniedziałek będzie się utrzymywała taka chłodniejsza aura, ale już od wtorku widać napływ cieplejszego powietrza. I to będzie o tyle ciepłe powietrze, że pojawią się nawet dwudziestki (20 st. C. – red.). Wtorek i środa to będzie naprawdę apogeum ciepła. (…) W czwartek, od północy napłynie do nas chłodny front atmosferyczny, który przyniesie znaczne ochłodzenie. – zapowiedział ekspert.

Rozwiń