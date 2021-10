Kidawa-Błońska o działalności Bąkiewicza: To zachowania niedopuszczalne

Czy stowarzyszenie Marsz Niepodległości powinno zostać zdelegalizowane? - Wszystkie działania związane z Robertem Bąkiewiczem budzą wiele wątpliwości. To zachowania niedopuszczalne - komentowała w programie "Tłit" wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. - Ostatnia manifestacja na pl. Zamkowym została zakłócona w sposób obrzydliwy. Nawet odśpiewanie polskiego hymnu został zakłócone. To jest po prostu wielki skandal. Ja jestem za tym, aby taka działalność była zdelegalizowana. I co najważniejsze, żeby minister kultury nie dawał na coś takiego pieniędzy. To są wielkie środki - oceniła posłanka KO. - Brakuje pieniędzy na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, a miliony złotych dawane są człowiekowi, który wykorzystuje je do wzniecania zamieszek, aktów nietolerancji. To nie powinno mieć miejsca - dodała Kidawa-Błońska.