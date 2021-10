KE ostrzega Polskę. Reakcja europosłanki PiS

Didier Reynders, komisarz ds. sprawiedliwości UE, przekazał w poniedziałek, że Komisja Europejska w najbliższych dniach lub tygodniach użyje tzw. mechanizmu warunkowości. Pozwala on zamrozić środki unijne, jeżeli pojawiają się wątpliwości dotyczące praworządności w danym kraju członkowskim. - To przekraczanie kompetencji przez pana komisarza. Rozporządzenie o warunkowości jest zaskarżone do Trybunału Stanu. Mamy przykład, na który nie chcemy się godzić - niedotrzymywania umów, niedotrzymywania słów, a przede wszystkim łamania traktatów - komentowała europosłanka PiS Anna Zalewska w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Zabrała również głos ws. zapowiedzi ministra i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który zwróci się do rządu o rozważenie podjęcia procedury prawnej pozwania Niemiec przed TSUE, oraz kopali w Turowie.