Kazimierz Ujazdowski rezygnuje z walki o fotel prezydenta Wrocławia

- Nie będę kandydował na prezydenta Wrocławia - poinformował Kazimierz Ujazdowski. Wyjaśnił też, że nie zamierza poprzeć kandydata PO i Nowoczesnej. Jego zdaniem Koalicja Obywatelska nie gwarantuje rozwoju stolicy Dolnego Śląska.

Z kolei w mediach społecznościowych europoseł zamieścił oświadczenie skierowane do wyborców. "Podjąłem decyzję, że nie będę ubiegał się o urząd prezydenta Wrocławia, wesprę organizacje pozarządowe, stowarzyszenia polityczne i obywatelskie w batalii o bezstronność i przejrzystość władz miasta" - napisał.

Gabinet cieni i decyzja Schetyny

Ujazdowski to były wiceprezes PiS, który w kwietniu zastąpił w roli kandydata PO na prezydenta Wrocławia prof Alicję Chybicką. Europoseł dołączył też do gabinetu cieni PO. Pod koniec lipca szef PO poinformował jednak, że Ujazdowski nie jest już kandydatem jego partii. Wszystko wskazuje na to, że zostanie nim Jacek Sutryk - kandydat wystawiony przez Rafała Dutkiewicza, ale popierany także przez SLD i Nowoczesną.