Katowice. Wyrok sądu ws. Mourada T. Marokańczyk był oskarżony o współpracę z ISIS

Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok ws. Mourada T. Mężczyzna został skazany na trzy lata i osiem miesięcy więzienia za współpracę z tzw. Państwem Islamskim - podaje dziennikzachodni.pl. Wcześniej Marokańczyk przyznał się do przewożenia narkotyków. 29-latek w 2016 r. ożenił się z Polką z Rybnika.

Mourad T. był oskarżony o terroryzm. Zarzucało się mu współpracę z ludźmi, którzy pełnili ważne role w tzw. Państwie Islamskim, m.in. z Abdelhamidem Abbaoudem. To były koordynator komórek ISIS w Europie, któremu przypisuje się zorganizowanie zamachów w Paryżu w listopadzie 2015 r. Zginęło wtedy 150 osób, a terrorysta został zastrzelony przez policję.

W telefonie Marokańczyka miały być również instrukcje dotyczące tworzenia urządzeń wybuchowych. 29-latek przyznał się z kolei do posiadania i przewożenia narkotyków (haszyszu i marihuany) oraz częściowo do wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w dokumentach, dzięki którym mógł poruszać się w Europie.

Mężczyzna tłumaczył, że we wniosku o azyl podał prawidłowy rok urodzenia - 1990. Urzędnicy mieli przez pomyłkę zamienić "zero" na "szóstkę". Po zauważeniu błędu chciał go zgłosić, ale zrezygnował z powodu zbyt długiej kolejki, w której czekali uchodźcy z Syrii.