Katowice. Jarosław Kaczyński rozbawił tłum. Przytyk do opozycji

- Wypada zapytać Polaków, jaka forma uprawiania polityki jest lepsza - nasza, w której dyskutujemy i realizujemy programy, czy ta, która opiera się na negatywnych emocjach. Jestem głęboko przeświadczony, że ten pierwszy model jest nieporównanie lepszy dla Polski. Ta konferencja była tego dobitnym przykładem - mówił prezes Jarosław Kaczyński na zakończenie kongresu PiS w Katowicach.

- Choć nie jest moją rolą wspieranie opozycji, to pozwolę sobie zwrócić się do formacji opozycyjnych, żeby ten problem przemyślały. W interesie kraju i ich własnym - dodał. Zgromadzeni na sali zareagowali śmiechem.

- Będziemy szli tą drogą, budowali politykę, wiarygodność. Bez wiarygodności nie ma demokracji. Jeśli partie wprowadzają społeczeństwo w błąd, zapowiadając coś, czego nie chcą wprowadzić, to jest to jedna wielka manipulacja, która nie ma nic wspólnego z demokracją. PiS jest demokratyczne i demokratyczna jest nasza koalicja. Kiedyś historycy ten fakt zauważą, zauważą wielką zmianę w naszej polityce, w naszym życiu publicznym. Musimy iść tą drogą, bo innej dobrej nie ma. Musimy budować zaufanie, przekonywać społeczeństwo do tego, co robimy, do tej dobrej zmiany. Podtrzymywać ten dobry czas Polski - mówił prezes PiS.