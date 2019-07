Katowice. Zbigniew Ziobro na konwencji PiS. Uderzył w sędziów

- Przed nami wielkie wyzwanie - dokończenie reformy wymiaru sprawiedliwości - oznajmił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na konwencji Zjednoczonej Prawicy w Katowicach. Jak dodał, "każdy sędzia zasługuje na szacunek, ale taki, który wie, jaka jest jego rola i miejsce w społeczeństwie".

Konwencja "Myśląc: Polska" trwa w stolicy Śląska od piątku. Jej efektem mają być założenia do programu, z którym PiS wystartuje w najbliższych wyborach parlamentarnych. Niedzielne rozmowy zainaugurowała sesja dotycząca wymiaru sprawiedliwości z udziałem kierownictwa resortu: ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz wiceministrów: Michała Wójcika i Marcina Warchoła, a także wiceszefa kancelarii prezydenta Pawła Muchy.

- To bardzo trudna bitwa, bo zostały w nią zaangażowane nie tylko wszystkie możliwe siły krajowe, ale też i środowiska międzynarodowe, z wspominanym już panem Timmermansem, który tak dobroczynnie mówi, że tak mu zależy na Polsce, na sprawiedliwości, na uczciwości, rzetelności procesów sądowych, ale kiedy mówiłem o licznych patologiach, nieprawidłowościach, to w ogóle spraw nie zauważa i zdaje się, że robi się wtedy głuchy i ślepy na te wszystkie nieprawidłowości, problemy polskiego sądownictwa, z którymi na co dzień spotykają się Polacy, a które są - można powiedzieć - efektem, funkcją niewydolności tego systemu, który chcemy zmienić - mówił Ziobro na konwencji.