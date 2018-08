Katastrofa w Genui. Pozostała część wiaduktu może runąć. Służby wciąż szukają ludzi pod gruzami

Wciąż nie jest znany ostateczny bilans po zawaleniu się mostu w Genui. Zginęło co najmniej 39 osób, ale ta liczba może wzrosnąć. Ratownicy i strażacy w dalszym ciągu szukają zaginionych. Prace prowadzone są w trudnych warunkach, bo istnieje zagrożenie, że runą pozostałe fragmenty mostu.

Do katastrofy doszło we wtorek we włoskim mieście Genua. Na trasie autostrady A10 zawalił się spory fragment mostu. W momencie tragedii przez wiadukt przejeżdżało ok. 30 samochodów i trzy ciężarówki. Mieszkańcy miasta twierdzą, że most od dawna był w złym stanie. Jego zarządcy odpierają zarzuty i zapewniają, że był pod stałą obserwacją.