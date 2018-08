Cud w Genui. Ranny 29-latek godzinami wisiał 20 metrów nad ziemią

29-letni Gianluca Ardini mógł być kolejną ofiarą katastrofy w Genui. Jechał we wtorek mostem, kiedy ten się zawalił. Włoch w ostatniej chwili zdołał się chwycić i mimo zwichniętego ramienia utrzymał się przez kilka godzin 20 metrów nad ziemią.

- Nie mam słów, żeby opisać to, co się stało. To był prawdziwy cud. Mogę tylko dziękować Bogu - mówi Giulia Organo. Kobieta jest pewna, że sił jej partnerowi dodała myśl o dziecku, które ma się niedługo urodzić.