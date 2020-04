Katastrofa smoleńska. Polska wzywa Rosję do niezwłocznego oddania wraku Tu-154M

"Żadna norma prawa międzynarodowego nie daje podstawy dla przetrzymywania przez Rosję własności Polski" - podkreśla Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W dniu 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej resort poinformował, że przekazał ambasadzie Rosji w Warszawie notę dyplomatyczną wzywającą stronę rosyjską do "niezwłocznego wydania własności Polski - wraku samolotu Tu-154 M".

Przypomnijmy, że Rosja nie przekazuje Polsce wraku tłumacząc, że jest to dowód w śledztwie ws. przyczyn katastrofy. Postępowanie prowadzi rosyjska prokuratura.

Najpierw z powodu epidemii koronawirusa zmniejszono delegację do Smoleńska, później odwołano wylot 10 kwietnia. Przedstawiciele władzy uczcili ofiary katastrofy, pozostając w Polsce. Między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki złożyli wieńce pod pomnikami w Warszawie.

Katastrofa smoleńska. Działania podkomisji

Antoni Macierewicz, szef podkomisji smoleńskiej, utrzymuje, że na pokładzie Tu-154M doszło do wybuchów. - Gdyby TU-154M w ogóle uderzył w brzozę, to by ją przeciął. Jesteśmy w posiadaniu badań i eksperymentów. Przez lata kolportowane było kłamstwo - podkreślił.