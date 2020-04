10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Antoni Macierewicz: na pokładzie Tu-154M były 2 wybuchy

- Minęło 10 lat. To szmat czasu, wielki okres badań i poszukiwań oraz dążenia do prawdy. To też okres odbudowy narodu. W końcu zrozumiano, że nie może być zależny od zewnętrznych sił. I tę siłę musi stworzyć wewnątrz. Do 2015 roku było to państwo papierowe - mówił w rozmowie z PR24 Antoni Macierewicz. Szef podkomisji smoleńskiej stwierdził, że dekadę po tych zdarzeniach "nie zmieniło się podejście osób, które zwane jest czasami opozycją".