Podkomisja smoleńska. Kilka lat pracy, miliony z budżetu i raport Macierewicza

Podkomisja została powołana na początku lutego 2016 roku. I od początku budziła ogromne kontrowersje. Na jej czele stanął Wacław Berczyński, konstruktor i emerytowany inżynier firmy Boeing i NASA oraz doradca Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Departamentu Obrony USA. Część rodzin ofiar katastrofy spoglądało na powołanie komisji z nadzieją. Liczono, że członkowie podkomisji podejdą rzetelnie do swoich zadań i przedstawią pełny obraz zdarzeń, które przyczyniły się do tragedii sprzed sześciu lat. Dotychczasowe ustalenia dla wielu rodzin nie były wiarygodne.

10. rocznica smoleńskiej katastrofy. Wątpliwości wokół komisji

Pierwsze kontrowersje pojawiły się wokół osoby szefa podkomisji Wacława Berczyńskiego. W kwietniu 2017 roku zrezygnował ze stanowiska, jego nazwisko coraz rzadziej pojawiało się w mediach. To on forsował tezę, że prezydencki tupolew miał zostać rozerwany przez wybuch bomby termobarycznej. Jego zdaniem, samolot taki jak tupolew - po utracie części skrzydła - jest całkowicie zdolny do stabilnego lotu. Berczyński twierdził też, że kadłub tej maszyny może bez szkody dla pasażerów wytrzymać zderzenie z ziemią.