Katastrofa samolotu w Rosji. Biały Dom: "Jesteśmy coraz bardziej pewni"

Katastrofa samolotu w Rosji. Komentarz Bidena

W ubiegłym tygodniu, pytany o to samo, prezydent Biden odparł, że jego służby starają się "dokładnie ustalić" okoliczności katastrofy. Dodał jednak, że nie był zaskoczony śmiercią Prigożyna, wskazując na swoje poprzednie komentarze, kiedy mówił, że na miejscu Rosjanina uważałby na to, co je i czym podróżuje.