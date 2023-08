Kulisy rozmów Scholza i Macrona z Putinem. Zdumiewająca prośba dyktatora

Szef rządu federalnego wyjawił, że rosyjski przywódca wspominał też o teoriach spiskowych. "Powiedział, że delegacja ukraińska wyjechała do Polski, ponieważ chce rozmawiać z prezydentem USA, by uzyskać od niego konkretne instrukcje" - relacjonował Macronowi, który przyznał, że "to było bardzo podobne do rozmowy, którą z nim wczoraj odbyłem".