Wypadek pijanego policjanta. W aucie było dziecko

Pijany policjant. Wiózł dziecko autem

W komunikacie policji czytamy, że 43-latek oraz 9-letnie dziecko trafili do szpitala. Małoletniej osobie nic się nie stało. Policjant z kolei odniósł obrażenia, ale nie zagrażały one jemu życiu. Zadecydowano o tym, że zostanie on w szpitalu.